Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась забавным видео, видимо где-то в закулисье съемок, на котором предстала с маленьким песиком на руках.

Как видно Ира позирует в красивой новогодней локации с яркими гирляндами и праздничной атмосферой. Перед камерой она появилась в темных джинсах и объемной светлой куртке, ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и теплая улыбка. В руках она держит очаровательного пушистого песика, которым не может налюбоваться.

В подписи к публикации Горовая написала: "@zavaduk и милейшее создание в мире". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию продюсера, засыпая ее и собаку комплиментами, лайками и эмодзи.

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