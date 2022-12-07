Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась забавным видео, видимо где-то в закулисье съемок, на котором предстала с маленьким песиком на руках.
Как видно Ира позирует в красивой новогодней локации с яркими гирляндами и праздничной атмосферой. Перед камерой она появилась в темных джинсах и объемной светлой куртке, ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и теплая улыбка. В руках она держит очаровательного пушистого песика, которым не может налюбоваться.
В подписи к публикации Горовая написала: "@zavaduk и милейшее создание в мире". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию продюсера, засыпая ее и собаку комплиментами, лайками и эмодзи.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Вантажівка окупантів розчавила маршрутку з людьми, багато жертв: подробиці та кадри трагедії
Анна Тринчер поддержала тренд "Уэнсдей", впечатлив танцами: "Как я вам в роли..."
Сценарий финской войны повторяется: у оккупантов назревает новая огромная проблема
Победители шоу "Пара на миллион" рассказали, что было после того, как выключались камеры: "И целовались, и…"
Напомним, Катя Осадчая показала редкое фото со своими родителями: "Когда враги были уже в нескольких километрах...".
Как сообщала Politeka, Джамала наконец призналась, зачем ездила в США, и поразила кадрами: "Навсегда запомню...".
Также Politeka писала, что Лобода нарвалась на критику после нового заявления за границей: "Ой, похоже, эта "патриотка"...".