Популярная украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая замужем за американским бизнесменом и помимо старших детей воспитывает маленькую дочь, рожденную во втором браке, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда спорта и кума скандальной певицы-запроданки Ани Лорак выложила патриотическое видео с военными и поздравила с Днем Вооруженных сил Украины.

В коротком ролике Лилия показала нелегкую работу украинских вооруженных сил, которые борются за нашу независимость и свободу. На видео можно увидеть, как ВСУ воюют на земле, в воздухе, на море.

В подписи к публикации Подкопаева написала: "Поздравляю всех доблестных и храбрых мужчин и женщин, мощной стеной защищающих нашу родную Украину от оккупанта! Невозможно выразить словами мою безграничную благодарность. Пусть Господь хранит каждого украинского воина. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!".

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