Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил несколько фотографий со своих спектаклей и поделился эмоциями после посещения с ним нескольких украинских городов.
На фотографиях Тараса можно увидеть на сцене во время спектакля, но также и в гастрольной жизни кроме сцены. На некоторых кадрах актер запечатлен со своим коллегой-актером, видно, что они весело проводят время между выступлениями.
В подписи к публикации Цымбалюк поделился своей радостью: "Большое утешение, что мы в профессии, и имеем возможность помогать ВСУ, благодаря показам нашего спектакля! Еще два города позади. При всей сложности времени мы собираем залы и вместе делаем много полезных дел! КАНОВ, ЧЕРКАССЫ, мы вам безгранично благодарны за атмосферу, ваш смех и бытие на одной волне! Было круто! В декабре еще будет Луцк, Ужгород и Мукачево! Также планируется тур в январе… Потому, до встречи".
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