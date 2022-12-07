Известная российская певица Алла Пугачева, муж которой Максим Галкин раскритиковал российскую "спецоперацию" и публично поддержал Украину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Несколько месяцев назад примадонна вслед за мужем и вместе с детьми уехала из россии и теперь строит свою жизнь в Израиле.

Стоит отметить, что Алла Борисовна открыто не высказывалась в поддержку Украины, как ее муж, однако ее переезд и некоторые посты в соцсети говорят именно об этом. Так, в этот раз звезда выставила в Instagram солнечное фото израильского неба на фоне зеленых пальм и написала послание тем, кто травит их с Галкиным семью.

"Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят". Вот и все. Всем привет!", - написала Пугачева в своем посте.

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