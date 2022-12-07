Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка удивила поклонников необычным видео.

Как оказалось, Даша решила преподать фанатам урок простого макияжа на каждый день. Так, сначала она показывает себя без грамма косметики на лице, а затем начала наносить макияж, подробно комментируя все свои действия на украинском языке. В конце блогерша показала результат – она распустила волосы и кокетливо вертится перед камерой, демонстрируя легкий красивый макияж.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Мейк, который может сделать КАЖДАЯ. Несложный, скорый. Думаю, вам будет полезно". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию девушки, засыпая ее комплиментами: "Как она говорит. Я заслушалась и досмотрела до конца", "Какая же вы классная, настоящая. Очень красивый мейк. Спасибо. Вы супер", "Это твой голос?", "Классный мастер-класс. А еще крутые комментарии, все хаотично и можно лажать", "Вы така красивая без мейка", "Даша, меня очень интересует, что это за пудра?", "У меня все можно". Красавица", "У меня все можно", "Классное видео. А можно узнать, какая пудра?", "Красавица", "Спасибо! Прекрасные", "У вас очень приятный голос. Я заслушалась".

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