Евгений Кошевой и его супруга Ксения воспитывают двух дочерей. Их старшей дочери Варваре в начале этого года исполнилось 14 лет. Девушка с ранних лет очень артистична и уже успела засветиться на телевидении в шоу "Голос. Дети" и "Рассмеши комика", продемонстрировав талант к пению и чувство юмора.

В этот раз на своей странице в Instagram Варя разместила эффектные фото, на которых покрасовалась с ярким макияжем, собранными волосами, в обычных джинсах и белой кофточке.

"Чикс", - игриво подписала фотографии дочь Евгения Кошевого.

Друзья и поклонники Варвары в комментариях засыпали ее комплиментами: "Какая волшебная звездочка 🌟", "бог...... это ты????! 😍", "красоточка!", "Невероятная 😍🔥", "Варя, ты вау", я снова влюбилась".

Отметим, некоторое время после вторжения рф Варвара Кошевая вместе с мамой и младшей сестрой Серафимой находились в селе Кранево в Болгарии, но затем вернулась в Киев, где воссоединилась со своим парнем.

Имя юноши дочь звезды "Квартал 95" не называет, но часто публикует снимки с ним и обменивается комментариями к постам. Юная парочка начала встречаться еще до полномасштабной войны.

Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" показала их сыновей в патриотическом видео.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.