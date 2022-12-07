Евгений Кошевой и его супруга Ксения воспитывают двух дочерей. Их старшей дочери Варваре в начале этого года исполнилось 14 лет. Девушка с ранних лет очень артистична и уже успела засветиться на телевидении в шоу "Голос. Дети" и "Рассмеши комика", продемонстрировав талант к пению и чувство юмора.
В этот раз на своей странице в Instagram Варя разместила эффектные фото, на которых покрасовалась с ярким макияжем, собранными волосами, в обычных джинсах и белой кофточке.
"Чикс", - игриво подписала фотографии дочь Евгения Кошевого.
Друзья и поклонники Варвары в комментариях засыпали ее комплиментами: "Какая волшебная звездочка 🌟", "бог...... это ты????! 😍", "красоточка!", "Невероятная 😍🔥", "Варя, ты вау", я снова влюбилась".
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Отметим, некоторое время после вторжения рф Варвара Кошевая вместе с мамой и младшей сестрой Серафимой находились в селе Кранево в Болгарии, но затем вернулась в Киев, где воссоединилась со своим парнем.
Имя юноши дочь звезды "Квартал 95" не называет, но часто публикует снимки с ним и обменивается комментариями к постам. Юная парочка начала встречаться еще до полномасштабной войны.
Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.
Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" показала их сыновей в патриотическом видео.
Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.