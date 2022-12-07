"Холостяк" Алекс Топольський відповів на запитання про сина, поділившись новим кадром у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий західний бізнесмен з України. А цього року зірка стала головним героєм шоу "Холостяк", яке закінчили знімати ще на початку року. Але нещодавно почали показувати проект, реліз якого переносився кілька разів. Після початку показала Алекс став досить успішним блогером в Інстаграмі, де всіляко підігріває інтерес до шоу.

А цього разу зірка вирішила побалакати з фанатами.

"Запитуйте, що цікаво", - написав Топольський у своєму блозі.

"Цікаво про вашого сина, які у вас стосунки і де він зараз перебуває", - запитав фанат.

"Хтось не дуже уважно дивився 2 та 3 випуски. Влад Дьомін - мій хрещеник. А дітей у мене немає", - написав Алекс.

Топольський також поділився з фанатами фотографією, де був разом із Владом та його зірковим батьком – теле- та радіоведучим Славою Деміним, з яким давно перебуває у дружніх стосунках.

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