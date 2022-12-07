Відома актриса та перша «Холостячка» щодня показує в Інстаграм, як проводить час удома, на роботі та разом із сином. Ксенія Мішина нещодавно також вирушила за кордон і розповіла про зйомки у Хорватії, для нової кінострічки їй довелося вивчати мову.

Любить артистка також показати, як доглядає себе і що робить для цього. Ксенія займається йогою, ходить на тренування і повністю змінила раціон для схуднення.

Ксенія вирішила опублікувати в Сторі сміливіші кадри з ванної, розповідаючи про процедуру догляду за шкірою.

Фанат блискучої шкіри. Люблю процедура: 1. Ранкова сироватка для освітлення шкіри; 2. Серум для зміцнення судин; 3. Серум для зволоження; 4. Денний крем та емульсія» - написала Ксенія.

Також показала, як проводить час у Венеції, де здійснила свою маленьку мрію.

У мережі, втім, оцінили пост не всі:

"Втекла патріотка", "Про війну напевно забули вже", "Бляха, навіть нема на кого покластися", "Хорошого відпочинку, але не забувайте про нашу Україну".

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина втілила свою мрію після розлучення з Еллертом

А ще Politeka повідомляла, що "Холостяка" Мішина полонила кожним вигином, дозволивши до себе заглянути у ванну

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина чесно показала, чим займається вечорами