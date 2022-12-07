Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз дівчина здивувала шанувальників незвичайним відео.

Як виявилось, Даша вирішила подати фанатам урок простого макіяжу на кожен день. Так спочатку вона показує себе без грама косметики на обличчі, а потім почала наносити макіяж, докладно коментуючи всі свої дії українською мовою. Наприкінці блогера показала результат – вона розпустила волосся і кокетливо крутиться перед камерою, демонструючи легкий красивий макіяж.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Мейк, який може зробити КОЖНА. Нескладний, швидкий. Гадаю, вам буде корисно". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію дівчини, засинаючи її компліментами: "Як вона каже. Я заслухалася і додивилася до кінця", "Яка ж ви класна, справжня. Дуже красивий мейк. Дякую. Ви супер", "Це твій голос?", "Класний майстер-клас. А ще круті коментарі, все хаотично і можна лажати", "Ви така красива без мейка", "Даша, мене дуже цікавить, що це за пудра?", "У мене все можна". Красуня", "У мене все можна", "Класне відео. А можна дізнатися, яка пудра?", "Красуня", "Дякую! Прекрасні", "У вас дуже приємний голос. Я заслухалася".

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