Известная украинская певица Настя Каменских недавно оказалась в центре внимания после того, как в сети распространились слухи о возможном расставании звезды с супругом Алексеем Потапенко. При этом Настя усердно игнорирует все вопросы и делится в Инстаграм различными историями и замечаниями.
В этот раз певица выразила благодарность нашим воинам ВСУ:
«Наша защита и опора. Наши смелые, храбрые и несокрушимые защитники и защитницы. Сегодня вся Украина поздравляет вас с Днем Вооруженных Сил Украины. Мы благодарим вас за то, что мужественно защищаете нашу землю. Вы – пример достоинства, чести и несокрушимости. Берегите себя 🙏🏼» - пишет Настя.
«Слава Героям! 🇺🇦; Слава ЗСУ👏🏽🇺🇦❤️; Будет так! Обязательно! Ибо наша вера в ВСУ и Украину крепка и непреодолима💙💛; Слава ВСУ, Слава Украины ❤️Храни Вас Божья Матерь! Слава ВСУ! Здоровья и терпения на охотах на свинособак!».
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Мы также писали, украинцы признаются, что не хотят верить в развод Каменских и Потапа, ведь считают их хорошей парой.
Другие наоборот высказывают уверенность в том, что этот союз был обречен, ведь Настей Каменских, по их мнению, двигали другие мотивы, а не любовь.
Напомним, Потап на фоне слухов о разводе засветился в другой стране.
Также сообщалось, что экс-жена Потапа Ирина Горовая разорвала с ним сотрудничество.