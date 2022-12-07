Известная украинская певица Настя Каменских недавно оказалась в центре внимания после того, как в сети распространились слухи о возможном расставании звезды с супругом Алексеем Потапенко. При этом Настя усердно игнорирует все вопросы и делится в Инстаграм различными историями и замечаниями.

В этот раз певица выразила благодарность нашим воинам ВСУ:

«Наша защита и опора. Наши смелые, храбрые и несокрушимые защитники и защитницы. Сегодня вся Украина поздравляет вас с Днем Вооруженных Сил Украины. Мы благодарим вас за то, что мужественно защищаете нашу землю. Вы – пример достоинства, чести и несокрушимости. Берегите себя 🙏🏼» - пишет Настя.

«Слава Героям! 🇺🇦; Слава ЗСУ👏🏽🇺🇦❤️; Будет так! Обязательно! Ибо наша вера в ВСУ и Украину крепка и непреодолима💙💛; Слава ВСУ, Слава Украины ❤️Храни Вас Божья Матерь! Слава ВСУ! Здоровья и терпения на охотах на свинособак!».

Мы также писали, украинцы признаются, что не хотят верить в развод Каменских и Потапа, ведь считают их хорошей парой.

Другие наоборот высказывают уверенность в том, что этот союз был обречен, ведь Настей Каменских, по их мнению, двигали другие мотивы, а не любовь.

Напомним, Потап на фоне слухов о разводе засветился в другой стране.

Также сообщалось, что экс-жена Потапа Ирина Горовая разорвала с ним сотрудничество.