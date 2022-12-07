Известная певица Надя Дорофеева восхитила кадрами со сьемок и показала "то, чего нет", как она подмечала ранее.

Надя Дорофеева не так давно анонсировала серию концертов, которые дает в Украине – первые выступления уже прошли, и артистка сразу представила отчеты в Инстаграме. В этот раз артистка поделилась коротким видео, на котором хвастнула любимым образом.

В коротком топике Надя сразу привлекла внимание к внешнему виду, ведь не так давно артистка подшутила: она хотела выбрать образ, чтобы показать пресс. Но во время выступления поняла, что пресса нет и работать надо было лучше.

В сети сразу припомнили прошлые слова Нади, отшутившись из-за нового ролика:

«Кто говорил пресса нет?))) 😘; Да Надя смотрит на всех хейтеров😏; Ты молодец безусловно! Но зачем было петь рас песни на концерте?🤨; Нашааа❤️; Невероятная 🔥; Пресс есть🔥 Надя, не волнуйся🫶🏻; Невероятная 😍; Солнышко 🌞; Ох Надя какой пресс и кубики на животе 😂❤️; очень ждем новую песню и клип 🔥».

Ранее звезда выложила несколько очаровательных фото, на которых предстала в необычном образе.

Как видно, Надя запечатлена на сером фоне, она позирует так, будто не замечает фотографа.

Напомним, Тринчер похвалилась важным прорывом в жизни, о таком мечтают: "Ты это заслужила".

Как сообщала Politeka, Дорофеева честно показала, какой день запомнит на всю жизнь: "Вчера у нас прошел эмоциональный...".