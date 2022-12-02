Танцор Влад Яма, звезда "Танців з зірками", который сбежал в США, обратился к фанатам на русском языке.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф. Звезда судил проекты "Україна має талант" и "Танці з зірками". А после полномасштабного вторжения Влад взял жену с ребенком и уехал из Украины. Сам звезда отмечал, что ему удалось пересечь границу еще до ограничений. Но коллега Влада Евгений Кот задался вопросом, как можно было успеть уехать, если ограничения начали действовать в 5:20 утра.

Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда вышел в эфир и на русском языке обратился к фанатам.

"Да, конечно, бег это отличное занятие, но в последнее время начал вспоминать какие-то свои старые травмы танцевальные - поясницу, колени, шею начало простреливать", - сказал Влад.

Стоит отметить, что звезда при этом старается писать в своем блоге на украинском языке, чего не скажешь о речи артиста.

Напомним, подруга заступилась за Влада Яму, который уехал в США

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