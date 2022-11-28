Хореограф и танцор Влад Яма, судья "Танців з зірками", который сбежал в США после полномасштабного вторжения, показал, как стал президентом Украины.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф, который судит проект "Танці з зірками", а до этого знаменитость был рефери в "Україна має талант". А после полномасштабного вторжения Влад Яма взял сына и жену, уехав из Украины в США. При этом звезда в интервью признавался, что ему удалось пересечь границу еще до ввода военного положения.

Но коллега Влада Евгений Кот засомневался в такой версии.

"Это выбор каждого. Для меня вопрос, как люди покинули страну? А как законным путем можно было это сделать, если в 5:30 утра у нас было введено военное положение. Это не мое дело, я этим заниматься не буду, просто вопрос завис в воздухе", - рассуждал звезда, вспоминая Влада Яму.

Не забывает звездный хореограф и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда показал фотографию экрана, где его необычно подписали.

"Владимир Зеленский. Президент", - было написано на кадре.

"Ну, бывает", - написал в ответ Влад.

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