Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф, который судит проект "Танці з зірками", а до этого знаменитость был рефери в "Україна має талант". А после полномасштабного вторжения Влад Яма взял сына и жену, уехав из Украины в США. При этом звезда в интервью признавался, что ему удалось пересечь границу еще до ввода военного положения.
Но коллега Влада Евгений Кот засомневался в такой версии.
"Это выбор каждого. Для меня вопрос, как люди покинули страну? А как законным путем можно было это сделать, если в 5:30 утра у нас было введено военное положение. Это не мое дело, я этим заниматься не буду, просто вопрос завис в воздухе", - рассуждал звезда, вспоминая Влада Яму.
Не забывает звездный хореограф и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
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А в этот раз звезда показал фотографию экрана, где его необычно подписали.
"Владимир Зеленский. Президент", - было написано на кадре.
"Ну, бывает", - написал в ответ Влад.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками", который сбежал в США, затосковал по Украине
А еще Politeka сообщала, что Яма из "Танців з зірками" взвыл по Украине, сидя за границей
Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танці з зірками" в США разгневал украинцев новым постом