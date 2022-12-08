Победители «Пара на миллион» Денис и Виктория рассказали, кого на реалити-шоу затролили так, что участник выехал в другую комнату.

Так, по словам Виктории Шрамко, драк в доме, где жили участники не было, и кулуарные разговоры были в основном среди девушек, а не парней, пишет Politeka.net.

«Был конфликт у Стеллы и Даши. После ухода Аня Тиндер решили, что это все было из-за Даши и троллили Дашу. Был такой период, что она даже выехала из нашей комнаты. Вы понимаете, какое должно было быть давление, чтобы человек решил переехать в другую комнату. Такое было», - рассказала Виктория в интервью Виктории Сироклин.

Также Вика объяснила, что немаловажная часть интриги для участников оставалась в том, что никто не знал, кто какие комментарии дает на камеру за спинами.

«Я не знала, как меня называют или обзывают за спиной. В лицо тебе все улыбались. К примеру, последние комментарии Насти, в 11-м выпуске меня максимально поразили. И я не ожидала услышать такие комментарии в свой адрес, мне было максимально неприятно», – вспоминает Виктория, уверяя, что она плохого о своих соперниках ничего не говорила.

Кроме того, Вика сама себя и Дениса считает самыми искренними участниками.

В свою очередь, Денис признался, что шел на шоу за победой, но его выбили первые недели участия в шоу. Мол, это совсем не его образ жизни.

Напомним, Вика и Денис рассказали правду о жизни в теледоме.

Также сообщалось, что многие зрители были недовольны победившим в шоу "Паран на миллион".

Кроме того, Politeka.net писала, что ведущая шоу Леся Никитюк после финала уехала из Украины.