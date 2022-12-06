Переможці реаліті-шоу «Пара на мільйон» Денис та Віка розповіли про те, що зйомки у телешоу – це не так легко, як може здатися, тому потенційним учасникам слід знати правду, як все відбувається.

Так, за словами Вікторії Шрамко, у коментарях багато хто обурюється з приводу того, що глядачам не показують життя в будинку.

«Друзі, там нема на що дивитись, ми приїжджали туди тільки спати, в кращому випадку на 10 хвилин, щоб поїсти. Графік був, чесно кажучи, дуже виснажливий. І якщо ви хочете піти на шоу, на телебачення, ви повинні розуміти, що часу на розкачку, на те, щоб прокинутись у вас не буде», - попередила Шрамко потенційних учасників інших реаліті-шоу в інтерв'ю Вікторії Сироклін.

Так, грим для учасників починався о 5 і навіть 4 ранку. А робочий день закінчувавсяі о 23.00 і навіть опівночі.

«А коли був день вигнання, то це могло бути 7 ранку наступного дня. Один вихідний раз на тиждень, два вихідних раз на два тижні», - розповіла Шрамко.

За словами переможниці шоу, на ТБ глядачам показують тиждень життя учасників, а насправді це 4 дні.

«Таймінг максимально скорочений і це потрібно розуміти. Знову ж таки, на вечірки і розваги часу було дуже мало, хоча ми все таки знаходили на це пару трійку годин», - розповіла Вікторія Шрамко.

До речі, прибирати учасникам «Пара на мільйон» доводилося самим. І не тільки у своїх кімнатах, а й в усьому будинку. Кормили їх двічі на день – або сніданком і обідом, або обідом і вечерею. Залежало від зйомочного дня.

Такж готувати учасники могли собі самі, якщо у когось були сили та бажання.

Нагадаємо, багато глядачів були невдоволені тим, хто переміг у шоу "Паран на мільйон".

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