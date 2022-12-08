Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное видео, на котором показала, как читала стихи на вечере во Львове.

Как известно, во время войны Наталка начала проводить мероприятия, на которых собирает зрителей и читает для них стихи. И если раньше она организовывала такие встречи только в Киеве, то теперь собрала зал и во Львове. В ролике актриса чувственно исполняет стих Станислава Чернилевского, а в подписи к публикации рассказала историю этих уникальных произведений.

"#наталкачиталка недавно во Львове помогла собрать моим ребятам на обогрев. Но я горжусь этим проектом еще потому, что могу открыть вам украинскую поэзию, которую вы не услышите и не прочтете НИГДЕ! Станислав Чернилевский и его любовная лирика не напечатана нигде. Она есть на ксерокопии рукописных листков, которые достались мне, когда мы сдавали экзамен по "технике языка". Это очень особенные произведения, невероятные творения слов, которые вслушиваешься… Так не писал и пишет никто! Пусть это стихотворение распространяется по виртуальному миру", - поделилась Денисенко.

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