На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить блины с икрой минтая.

"А вы знали, что Япония потребляет 90% производимой икры минтая в мире? Возможно, поэтому там так много долгожителей? Это очень простой, доступный и одновременно полезный и вкусный продукт. Обязательно попробуйте! Особенно сейчас, когда мало тепла и витаминов", – советует Владимир Ярославский.

Для блинов:

-500г молока

-190г муки

-2 яйца

-щепотка соли

-35 г сахара

-35 г растительного или сливочного масла

А вот икру звезда "Мастер Шеф" сбил с лучком на одесский манер. Для начинки требуются:

-1 Баночка икры

-пол красной луковицы (лучше Крымской)

-черный перец свежемолотый

- несколько капель яблочного или винного уксуса

-100г растительного масла

"Я беру часть молока, примерно 200г, добавляю яйцо, сахар, соль, муку и замешиваю венчиком густенькое тесто, консистенцией, как сметана. ❗️Таким образом вся мука полностью вымешивается и не будет комочков. Далее разбавляю смесь остатком молока. Отдельно растапливаю сливочное масло с растительным, чтобы было теплым, и вливаю в тесто. Еще раз перемешиваю и тесто готово. ❗️Сливочное масло и растительное будут образовывать капельки на блинах и смазывать сковороду. А еще, смесь однородна и без пузырьков. Край блинов также будет ровный и мягкий. Жарю на среднем огне на специальной сковороде", - объясняет шеф-повар.

Далее готовим начинку. Луковицу режем очень мелким кубиком, добавляем молотого черного перца, несколько капель уксуса и начинаем венчиком взбивать, как крем. Понемногу тоненькой струйкой добавляем растительное масло, чтобы получилась плотная вкусная смесь.

"Попробуйте на вкус и используйте как простую начинку для блинов, тостов, можно даже на авокадо тост! Вы только попробуйте! ❗️Количество лука можете брать по своему вкусу. Думаю, что можно брать еще белую часть молодого зеленого лучка ))) Приятного аппетита вам и полезной пищи!", - добавил Ярославский.

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