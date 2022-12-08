Популярный украинский исполнитель и шоумен Андрей Данилко, который с начала войны проявил твердую проукраинскую позицию, а со временем снова облачился в образ Верки Сердючки и отправился в тур по Европе с благотворительными концертами, поделился в Instagram неожиданным фото. Как оказалось, свой пост артист посвятил Дню Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря.

На фотографии Данилко, он же Сердючка и его сценическая "мама" Инна Белоконь решили выпить. Они держат в руках желтые пластиковые стаканчики и кокетливо улыбаясь заглядывают в них. Видно, что снимок архивный и был сделан, когда и Андрей, и Инна были более молодыми и беззаботными. К слову, Верка Сердючка на снимке еще без своей легендарной звезды на голове.

В подписи к публикации Данилко написал тост, за который они с "мамой" пили: "За ЗСУ". Поклонники тут же принялись комментировать веселое фото артиста: "Я согласна нон-стоп!", "А как же антибиотики?", "Слава ВСУ! С праздником!", "Антибиотиков 200 г, в майонезную баночку", "Молоденькие! За ВСУ!", "Грех не выпит за такой тост!", "Две легенды на одном фото", "Андрей, спасибо тебе большое за твое творчество и такое поздравление. Сейчас как никогда приятно слышать тебя, хоть на время забываешь, что вокруг война. Спасибо", "Шедевр, а не фото", "Будем", "Отличное фото, Вера", "За ВСУ".

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