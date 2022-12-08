В этот раз на своей странице в Instagram артист показал видеонарезку и сделал анонс своего нового проекта «Мама, я гоняю тачки».

"Мне писали многие из вас о возвращении «Мам, я делаю бизнес». И мы прислушались! Ииии сделали другой проект 😂 потому что знаете, какие реалии, такие и проекты) В новом шоу я гоняю тачки для ВСУ, и параллельно веду интеллектуальные и не очень разговор с друзьями:) а еще — показываю, чем живет Украина сейчас❤️ Премьера первой серии уже скоро, очень надеюсь, что вы зацените!", — пишет Владимир Дантес.

Среди звездных гостей шоу засветились Даша Астафьева, Алексей Дурнев, Курган и Агрегат, стендаперы Наталья Гарипова, Марк Куцевалов, Коля Зырянов и другие.

Друзья и поклонники в комментариях поддержали Дантеса: "Какие мощные гости 😮", "Кайф, очень жду 🔥", "Боже какие же вы крутые!Вся команда и фронтмен этой идеи!!!".

Ранее Владимир Дантес рассказал, как агитирует друзей перейти на украинский язык.

"Я говорю с ними на украинском, я всегда сейчас говорю на украинском, и человек переходит на украинский и говорит: "Ой, здесь ошибки делаю..." Я говорю: "Ничего, круто, давай. Если не против, я тебе помогу". У меня друзья все разговаривают со мной, русскоязычные друзья, на украинском языке. Я не знаю, как они в быту... Судя по тому, как они разговаривают, они скорее всего разговаривают на русском, но со мной разговаривают на украинском", - заявил артист.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.

Также Politeka писала, Дорофеева отреагировала на хейт в ее адрес после разрыва с Дантесом.