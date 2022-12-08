Известный украинский дизайнер Андре Тан в прошлом году развелся с женой, с которой был вместе 12 лет и воспитывает дочь.

В этот раз на своей странице в Instagram модельер заговорил о новых отношениях и как их сохранить.

"Новые отношения напоминают прогулку в лесу, или блуждание в нём. Тут уж кому как. Сначала вы идете по уже проделанной тропинке, но чем глубже в лес — тем менее она заметна. Ссоры подкрадываются незаметно, будто змеи между листьев. Но бывают разные змеи. И ссоры тоже бывают разные", — пишет Андре Тан.

Дизайнер дал несколько советов, как не "ужалить" партнёра случайно сказанным словом.

"Помните о важном. Совсем недавно обсуждал тему ссор с другом, и тот поделился интересной мыслью: эмоции вызывают у нас люди, которых мы ценим. Поэтому часто хочется «высказать все» именно близким. Об этом нужно вспоминать, когда хотите сказать необдуманную глупость. Если человек вам важен, стоит ли рисковать отношениями ради выигранного спора?", — подчеркнул Тан.

Он также советует не относиться к ссорам слишком серьезно.

"Мое любимое правило. Стоят ли ваши разногласия многих месяцев или годов отношений? Искренний смех или улыбка обладают удивительной силой", — добавил дизайнер.

Также, по мнению Андре Тана, люди, которые пытаются что-то доказать, не могут оценить аргументы другого человека, потому что заранее считают их выпадом против своей картины мира. Нужно искать общее и объединяться вокруг него. Множество ссор и вовсе станут бессмысленными, если вспомнить о том, что ценности и у вас, и у собеседника одни и те же.

Напомним, Андре Тан показал, какая верхняя одежда будет актуальна этой зимой, а что носить не стоит.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

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