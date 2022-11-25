На своїй сторінці в Instagram модельєр вирішив розібрати неактуальні моделі верхнього одягу та пояснив, чим їх замінити.

Пуховик з ременем та капюшоном при низьких температурах марний. А все через об'єм - він занадто щільно сидить по фігурі, тому у нього немає повітряного прошарку (який не дає вам замерзнути). Андре Тан пропонує замінити його на довге пальто монохромних класичних кольорів: чорного, білого, синього або сірого.

Пуховик з великою кількістю хутра краще замінити на дублянку. Зараз в моді головне - функціонал, а хутро як обробка ніяк не допомагає в збереженні тепла (хіба що на каптурі). Альтернативою може стати дублянка з кольоровим хутром усередині. Або більш класичні варіації. Комбінуйте із взуттям підборах, грубими черевиками чи козаками.

"Чесно зізнаюся, квітковий принт у мінусову погоду викликає у мене дисонанс. Якщо монохромні образи здаються вам надто нудними та звичними, зверніть увагу на верхній одяг з анімалістичним принтом. Його можна поєднувати як з базовими речами, так і з більш експериментальними та сміливими образами ( шкіряні штани/спідниці з контрастним малюнком)", - радить дизайнер.

Він також пропонує неактуальну довжину рукава - замінити на довжину максі. Чим довше ваш верхній одяг цього року, тим краще. Це можуть бути яскраві шерстяні пальта або ефектні з екошкіри, а також дуті подовжені пуховики, які врятують навіть у найсильніший мороз.

Тонкі пуховики Андре Тан радить замінити на бомбер.

"Це справді потрібна і корисна річ у холодну пору року, але з одним застереженням: якщо носити її виключно як проміжний шар: під пальто, куртку, плащ чи шубу. Якщо не любите видовжений верхній одяг — придивіться до бомбера. Цього сезону актуальні моделі з нейлону, оверсайз, а також з екохутра та шкіри", - пояснює експерт.

Нагадаємо, Олександра Зарицька з KAZKA чесно розповіла про фінал "Голосу країни".

Як повідомляла Politeka, Володимир Ярославський із "Майстер Шеф" дав рецепт, як смачно приготувати рибу.

Також Politeka писала, що Юрій Горбунов зізнався, як розважається з сім'єю, поки в будинку немає світла.