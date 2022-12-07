Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука - та еще затейница и любит примерять новые и необычные образы. Недавно нотариус Кристина Горняк прогулялась в облегающем бордовом платье, а на новых фото предстала с пышными кудрями. Конечно же она не устояла и запостила кадры в своих Инстаграм-Сториз.
На днях жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк вернулась в Украину после поездки в столицу Австрии Вену, где она решила переждать зиму. Дома она столкнулась с трудностями из-за выключений электроенергии. Но все же на следующий день ей повезло - она успела привести себя в порядок перед походом в ресторан со своими подругами, которые также остались в Киеве.
Для прогулки с лучшими подругами Кристина Горняк не только решилась на эксперимент с прической, а также выбрала стильный повседневный образ, который подчеркнул ее естественную красоту.
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Жена телеведущего Владимира Остапчука позировала в нежном свитере и бежевых штанах, а талию подчеркнула ремнем. Волосы ее накручены в пышные мелкие кудряшки в стиле Мальвины.
Напомним, что жена Остапчука "кайфанула" в компании другого мужчины, пока мужа нет рядом.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука неожиданно появилась в компании статного красавца.
Также Politeka писала, что жена Остапчука раскрыла, что держит ее за границей.