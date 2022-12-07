Популярная украинская певица Оля Полякова вместе с телеведущей Машей Ефросининой опубликовали новый выпуск своего шоу "Взрослые девочки". В своем Instagram певицы выложила короткий анонс нового выпуска с самыми горячими фрагментами.

Как известно, некоторые выпуски этого шоу Оля и Маша записывали до начала войны, и они были на русском языке. После их выхода звезд распекли в соцсетях за язык и теперь новые выпуски певица и телеведущая делают на украинском языке. Судя по видео, в этот раз "взрослые девочки" Оля и Маша подняли необычную тему – они говорили о ведьмах, мольфарах, приговорах и сглазах. В новом выпуске звезды будут делиться своим мнением об этой теме, а также расскажут личные истории, связанные с этой темой.

В подписи к публикации Полякова написала: "Новый выпуск "Взрослых девушек" решили посвятить довольно противоречивой теме – гаданиям, приворотам и магии. Почему с началом полномасштабного вторжения резко возрос спрос на прогнозы экстрасенсов и прорицателей? Какие жуткие обстоятельства заставили нас обратиться за советом к экстрасенсам? И как одна из них случайно сглазила несчастный случай? Все ответы на эти вопросы в новом выпуске на YouTube-канале @mashaefrosinina! Ссылка будет отображаться в сторис и шапке профиля".

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