Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила милое видео и рассказала о своем новом вебинаре, правда, в комментариях начали обсуждать совсем другое.

Как видно, Даша запечатлена в ролике на отдыхе в Буковеле. Перед камерой она появилась в уютной комнате из дерева, расположившись в кресле и держа в руках чашку с кофе. Перед камерой блогерша появилась в теплом белом свитере, тогда как ее ноги остались не прикрыты. Волосы Даши собраны в небрежную прическу, а на лице легкий макияж с акцентом на губах.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Когда готовлюсь к нашему вебинару и просматриваю результаты наших учеников – понимаю, что все не зря". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши: "Какие губы. Что за помада/карандаш?", "Откуда толстовка? Круто!", "Вам очень подходит мейк – только выделенные губки, + глаза само собой, но когда только губы, то есть хорошо", "Очень красивое худи, какой бренд?", "Это же круто", "А меня очень интересует, откуда чашка? Вы прекрасна!", "Что это за курс? Очень интересно", "Даша, а что за свитшот на Вас?", "Что это за помада?", "Очень красивый оттенок помады".

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