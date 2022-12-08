Как пишет Politeka.net, Оля Сумская - известная украинская актриса, которая почти 40 лет радует украинцев игрой в театре и кино. При этом звезда уже получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины и не собирается останавливаться. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Оля показал, как выглядит в платке, поделившись новым фото в своем блоге.
"С днем украинского платка!", - написала звезда под кадрами.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Самая красивая женщина Украины", "Красотка Олечка", "Наша Роксолана", "Настоящая украинка", "Покажите, как вы вяжете платок, спасибО", "Настоящая украинская красота. Невероятная", "Вы невероятно красивая женщина, платки вам подходят", "Ольга Вячеславовна , вы в красной хустке похожи на свою маму !! Перед глазами ее фотография в красной хустке!".
Напомним, Сумская в короне из гильз изумила уникальным образом дерзкой украинки
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