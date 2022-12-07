Известная актриса театра и кино Ольга Сумская каждый день показывает фото из своей деятельности, впечатляет рассказами о работе волонтеров и делится историями со своей работы. Также артистка активно посещает светские мероприятия и показывает памятные кадры.

Недавно она посетила светский вечер с коллегами и показала выставку украинских вещей, сделанных своими руками. Успела там Ольга отличиться – появилась в классическом наряде, подобрала кожаный укороченный пиджак в тон и аккуратные украшения.

Также Ольга сделала фото с генеральным директором Жевтневого дворца.

«Приближаем день к нашей победе» - пишет Ольга. Многие были сражены ее видом – в короне из гильз и с такими же гильзами на плече.

Также Сумская показала, что ее сильно впечатлило во время концерта.

"Для меня это самый трогательный момент, когда мужчина на концерте в Эдмонтоне купил флаг Украины с подписями наших военных за 3 тысячи долларов. Вышел на сцену, стал на колено и поцеловал его... У меня слезы лились и даже сейчас я это пишу с мокрыми глазами. Мы победим. Слава Украине".

Напомним, Лилия Ребрик попросила украинцев о помощи, зацепив Астафьеву и Сумскую

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