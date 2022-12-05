Актриса Ольга Сумская показала, что ее очень сильно растрогало, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая практически 40 лет радует своим талантом на сцене театра и в кино. За это время знаменитость получила звания Народной и Заслуженной артисткой Украины и не собирается останавливаться. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Сумская показала, что ее сильно впечатлило во время концерта.

"Для меня это самый трогательный момент, когда мужчина на концерте в Эдмонтоне купил флаг Украины с подписями наших военных за 3 тысячи долларов. Вышел на сцену, стал на колено и поцеловал его... У меня слезы лились и даже сейчас я это пишу с мокрыми глазами. Мы победим. Слава Украине", - написала Сумская, делясь своими ощущениями.

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