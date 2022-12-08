Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны несколько месяцев жила в Испании, затем вернулась в Киев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети видео, на котором появилась в необычном образе и напела свою новую украинскую песню.

Как видно, в коротком видео Настя запечатлена крупным планом, выглядит так, будто она сама себя снимает. Перед камерой она появилась в свободной белой кофте, ее пышные кудри распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж. В ролике артистка напевает свою новую песню на украинском языке.

В подписи к публикации Каменских написала: "Что бы то ни было, искренняя любовь способна пережить все. Мечтаю, чтобы все наши герои вернулись к своим любимым, родным и дорогим".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, правда некоторые ее раскритиковали: "Песня хорошая, но накрашенная слишком, или это фильтр, не знаю", "Настя, фильтры есть, искренности в глазах ноль", "Нос вообще не подходит. Буратино напомнила", "С этим фильтром я не узнала пока не посмотрела профиль. Фильтр полностью изменил лицо", "К сожалению, изменения не украшают. Что-то случилось непонятное, а была когда-то хорошенькая и со смыслом", "Ринопластика?", "Даже не похожа на себя".

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