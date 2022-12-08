Популярный украинский исполнитель и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с начала войны начал активно гастролировать с концертами в поддержку Украины, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил необычное фото и рассказал, кого встретил на показе фильма в Киеве.

Как видно на новой фотографии, Святослав запечатлен в компании популярной украинской актрисы Ирмы Витовской. Как оказалось, музыкант сейчас в Киеве и пришел на премьеру фильма "Коза Ностра. Мама уезжает", в котором главную роль сыграла Ирма.

В подписи к публикации Вакарчук написал очень теплые слова об актрисе: "Говорят, в темные времена лучше видны светлые люди. Это точно об Ирме Витовской @vitovskavantsa. Сегодня в Киеве увиделись с ней на показе фильма "Коза Ностра. Мама уезжает", где она играет главную роль. Его начали снимать еще несколько лет назад в Италии. Он очень легок, с фирменным Ирминым юмором. И сегодня этот фильм – один час сорок минут света. А свет сегодня нужен всем. Из всех источников".

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