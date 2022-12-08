Трагическое известие сообщили на официальной странице Лиги Смеха в Telegram.

"Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко, которого, мы уверены, многие из вас знают. Пока не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком. Спасибо тебе, друг, за то, что защищал нас все это время. Покойся с миром", — написали в некрологе.

В проекте "Лига Смеха" Ярослав Гаркавко выступал в составе команд "ОГО" и "Воробушек".

"Хочу чтобы вы его помнили. И я его помнил. Это Ярик Гаркавко, мой друг - прекрасный и светлый человек, защитник Украины, жизнь которого оборвалась из-за русской мерзости. С самого начала войны я держался и ни разу не плакал. Сегодня плачу. Потому что для меня он был очень близок", — написал у себя в Instagram друг и коллега покойного героя Олег Свищ.

Добавим, что многие участники "Лиги Смеха" пошли в ряды ВСУ, вступили в терробороны или стали волонтерами. И, к сожалению, гибель Гаркавка — не первая трагедия среди звезд шоу. В начале сентября погиб Василий Довбня, игравший в Лиге Смеха за команду "Парк Шевченко". Несколько дней тому назад погиб также запорожский юморист Глеб Говорухин.

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