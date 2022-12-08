Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательным видео, на котором показала свои танцы.

Как оказалось, Илона стала амбасадоркой бренда одежды и в наряде этой марки сняла танцевальное видео. Перед камерой звезда появилась в темных обтягивающих штанах и коротком черном топе, а сверху накинула черно-белую клетчатую рубашку свободного кроя. Ее волосы распущены и чуть растрепаны, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Как видно, видео интересно смонтировано и на нем можно увидеть потрясающую пластичность тела танцовщицы.

В подписи к публикации говорится: "Одежда, в которой хочется танцевать от удовольствия".

Отметим, ранее Гвоздева поделилась с поклонниками очаровательным фото в новогодней атмосфере, а в подписи к нему обратилась к украинским защитникам: "Дорогие наши защитники, хочу от всего сердца сказать вам спасибо и низкий вам поклон за то, что сейчас я имею возможность жить, развиваться и работать в своей стране. Мы гордимся вами, верим в нашу победу, держим тыл, стараемся помогать, ждем вас домой и очень волнуемся за каждого из вас. Вы все герои для меня и лично для моей дочери! Герои не погибают. Ждем вас дома".

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