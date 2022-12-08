Артист с начала полномасштабного вторжения рф вместе с женой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми выехал из родного Харькова за границу. В ноябре Сергей Бабкин приезжал на родину и дал благотворительный концерт, впервые за 9 месяцев сыграв с бэндом.
В этот раз на своей странице в Instagram певец показал, что уже снова гастролирует за границей и сейчас находится в столице Словакии Братиславе, где у него также запланировано выступление. Но выяснилось, что у звезды опять неприятности. Соцсеть уже в который раз блокирует его аккаунт.
"Я снова в блоке, в бане. За последние 9 месяцев я вышел из бана на несколько дней. Но это не мешает нам собирать полные залы на наших благотворительных концертах и максимально помогать Украине!",- подчеркнул Сергей Бабкин.
Недавно Бабкин отмечал 20 лет своей творческой деятельности и по этому случаю выпустил подборку своих лучших песен за все время.
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"Когда-то я зашел в студию и за 2,5 часа записал тридцать песен, которые в конце концов вошли в мой дебютный альбом “Ура!” и его преемник “Бис!”. Так начался мой путь сольного артиста. За прошедшее время я прошел через различные трансформации и эксперименты. Менялись составы музыкантов, форматы выступлений, музыкальные стили, саундпродюсеры и звучание. Единственное что всегда оставалось - это моя откровенность, искренность музыки и слов", — признавался артист.
Напомним, жена Бабкина показала, чем приходится заниматься, чтобы выживать в выплаты в Германии.
Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин растрогал до слез кадрами с 12-летней дочерью.
Также Politeka писала, что жену Бабкина ошеломил поступок украинцев в Германии.