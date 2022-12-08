Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк показала, кто ей вкручивает лампочку дома после новости о разводе.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость с 2020 года был женат на нотариусе Кристине, а летом текущего года пара перестала появляться вместе. После этого появилась новость, что Остапчук развелся и уже получил документы из суда. И хотя пара предпочитает не комментировать тему, но уже успели перестать следить друг за другом в Инстаграм. А в этот раз Кристина в своем блоге показала, кто ей меняет лампочки в доме после новости о разводе.

"Всем привет, сегодня у меня не обычная утренняя рутина, но запланированная. Меняю в квартире лампочки, на более экономичнее и светлее", - написала Кристина в своем блоге и показала специалиста, который пришел ей помочь.

После этого звезда похвасталась стильной кофточкой.

"Какие же крутые вещи делают наши украинские бренды", - написала звезда в сторис.

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