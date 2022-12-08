Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость с 2020 года был женат на нотариусе Кристине, а летом текущего года пара перестала появляться вместе. После этого появилась новость, что Остапчук развелся и уже получил документы из суда. И хотя пара предпочитает не комментировать тему, но уже успели перестать следить друг за другом в Инстаграм. А в этот раз Кристина в своем блоге показала, кто ей меняет лампочки в доме после новости о разводе.
"Всем привет, сегодня у меня не обычная утренняя рутина, но запланированная. Меняю в квартире лампочки, на более экономичнее и светлее", - написала Кристина в своем блоге и показала специалиста, который пришел ей помочь.
После этого звезда похвасталась стильной кофточкой.
"Какие же крутые вещи делают наши украинские бренды", - написала звезда в сторис.
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Напомним, жена Остапчука обескуражила радикальной сменой прически ради ужина в ресторане
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Также Politeka писала, что жена Остапчука после новости о разводе показала, как омолаживается в кровати