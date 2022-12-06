Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в 2020 году Владимир женился на нотариусе Кристине, с которой не успел побыть в браке и двух лет, как появилась новость о разводе. И хоть пара никак ее не прокомментировала, но не появляется вместе и перестали следить друг за другом в Инстаграм.
А в этот раз Кристина поделилась кадрами в своем блоге, рассказав, что собирается ехать в Киев. Стоит отметить, что жена Остапчука некоторое время назад выехала в Вену, где находилась продолжительный период времени.
"Ура... собираюсь в Киев... очень радуюсь этому факту", - написала Кристина в своем блоге.
После этотго знаменитость поделилась кадрами из Ужгорода, когда застала новые ракетные обстрелы.
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"Я так и думала, но все равно еду", - написала знаменитость в сторис.
Напомним, жена Остапчука после новости о разводе показала, как омолаживается в кровати
Также Politeka сообщала, что Остапчук высмеял публикацию российских пропагандистов об украинцах
А еще Politeka писала, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе заявила, чего никогда не стерпит в мужчине