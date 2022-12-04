Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк после новости о разводе показала, как омолаживается в постели, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который является звездой шоу "Маска". Знаменитость до 2020 года был женат на Елене Войченко, которая ему родила двоих детей. А сразу же после развода Владимир женился на нотариусе Кристина. Пара пробыла вместе почти 2 года, после чего появилась новость о разводе. Но официального подтверждения от Владимира с Кристиной не поступало. При этом пара не появляется вместе и перестали следить друг за другом в Инстаграм.

А в этот раз Кристина вышла в эфир с утра, появившись в спальне

"Включаю режим идеальной субботы", - написала Кристина в своем блоге.

После этого звезда уже перебралась в постель, рассказав о своих планах.

"Говорят, что 40 минут сна для женщины делает ее красивее и младшей... Проверим", - написала жена Остапчука в своем блоге.

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