Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который является звездой шоу "Маска". Знаменитость до 2020 года был женат на Елене Войченко, которая ему родила двоих детей. А сразу же после развода Владимир женился на нотариусе Кристина. Пара пробыла вместе почти 2 года, после чего появилась новость о разводе. Но официального подтверждения от Владимира с Кристиной не поступало. При этом пара не появляется вместе и перестали следить друг за другом в Инстаграм.
А в этот раз Кристина вышла в эфир с утра, появившись в спальне
"Включаю режим идеальной субботы", - написала Кристина в своем блоге.
После этого звезда уже перебралась в постель, рассказав о своих планах.
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"Говорят, что 40 минут сна для женщины делает ее красивее и младшей... Проверим", - написала жена Остапчука в своем блоге.
Напомним, жена Остапчука на фоне слухов о разводе заявила, чего никогда не стерпит в мужчине
Также Politeka писала, что жена Остапчука после новости о разводе жестко ответила хейтерке, которая задела за живое
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