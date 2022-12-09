Напомним, в этом году украинцы сами могли выбрать членов жюри Нацотбора.
Так, лидерами опроса в приложении "Дия" стали Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.
Такими результатами оказалась недовольна певица Тина Кароль, которая набрала чуть меньше голосов, чем Санина и оказалась на четвертом месте.
Тина Кароль по результатам голосования в "Дие" набрала 15,68%.
"Почему 15,68% - это 15%, а 15,69% - это 16%? Без обид, просто фан", - отреагировала тогда Кароль.
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По словам Мирошниченко, Евровидение и скандалы – это одна плоскость.
"Как-то так исторически сложились. В этом году организаторы после прошлогодних скандалов с составом жюри, когда все были недовольны их работой, сделали все, чтобы отдать эту возможность выбрать людям. Сделали! Сотни тысяч людей проголосовали, все равно не то!",- прокомментировал Мирошниченко в интервью ЖВЛ.
По его словам, он тоже проголосовал в приложении «Дия», но за кого – не скажет.
"Я проголосовал и этот человек будет в составе жюри. Если скажу, за кого проголосовал, Тина Кароль обидится», - пошутил ведущий.
Напомним, финал Нацотбора на Евровидение-2023 состоится уже 17 декабря.
Ранее был опубликован список участников.
Кроме того, сообщалось о первом скандале на Нацотборе.