В этот раз на своей странице в Instagram артист поделился новой версией легендарной песни, которую "Антитела" исполнили вместе с хором Веревки и детским ансамблем Зернятко.

"Николай Леонтович создал Щедрика, который стал символом и мелодией рождественской любви и тепла объятий во всем мире. Сегодня украинцы спели Щедрика с другими словами, что их написала война - Carol for the Charity. Мы создавали его вместе с легендарным хором Веревки, а также с детьми, которые несмотря на атаки врагов, тревоги и блэкауты до сих пор остаются в Украине и продолжают заниматься любимым делом – пением. Это детский ансамбль Зернятко", - написал Тарас Тополя под видео.

"Слушайте, шазамте песню и донатьте ради Победы и приближения не военного, а мирного Рождества в Украине и звонкого детского смеха на праздники. Помогите украинским детям, пострадавшим от войны, сделав донат в Фонды Елены Зеленской", — призвал музыкант поклонников.

Украинцы в комментариях оценили эту версию легендарного Щедрика: "до слез🥺"," замечательная песня и исполнение","щемяще💓".

Добавим, артисты группы "Антитела" с начала полномасштабного вторжения рф в Украину служили в 130-м батальоне тероборони. Затем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приказал звездным бойцам вернуться с передовой к мирной жизни, на культурный фронт.

Напомним, Тарас Тополя из группы "Антитіла" развеял иллюзии украинцев относительно ответа НАТО.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" поделился, какого артиста видит от Украины на "Евровидении-2023".

Также Politeka писала, что Тарас Тополя выдвинул несколько версий пророссийских заявлений Маска и Папы Римского.