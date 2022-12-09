Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался в жизни и творчестве, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал необычное фото и рассказал о своем праздничном концерте – первым, который состоится в Киеве с начала войны.

Как видно, на новом фото Melovin запечатлена на прогулке в интересной локации с пышными елями. Перед камерой он появился в дерзком образе – на нем черные брюки и черно-белая кофта с замысловатым узором, а сверху накинул черный плащ. Свой образ артист дополнил темными очками и красной шапочкой.

В подписи к публикации Melovin написал: "Чувствуется грядущий Новый год? Что внутри? Пусто? Я хочу тебя вдохновить, наполнить верой в победу и живой музыкой! Жду тебя уже 18 декабря в Киеве в BelEtage в канун дня Святого Николая на своем большом концерте в поддержку наших Вооруженных Сил Украины! Приходи и ты, объединяй отдых с помощью нашей армии! Билеты на Concert.ua. Работаем с генераторами! Укрытие в 3 минутах".

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