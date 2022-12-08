Популярная украинская певица Даша Астафьева каждый день рассказывает, как она живет и чем занимается. Артистка с недавних пор больше занимается другими проектами, чем карьерой певицы. При этом Даша занята также помощью различным благотворительным фондам.

Стоит отметить, что Даша также увлечена правильным уходом за собой и даже является лицом популярного косметического бренда.

«Пора знакомить вас, дорогие, с моим новым ритуалом по уходу за телом! Делюсь своими секретаршами» - пишет Астафьева.

По ее словам, уход за кожей мой начинается с пилинг-скраба, который может наноситься даже на сухую кожу, что очень актуально в современных условиях. Остатки скраба не смываются, чтобы взаимодействовать следующим средством.

Далее наносится грязевое обертывание, во время которого завернуться в полотенце и подождать (для более интенсивного действия можно обернуть проблемные участки в пленку).

«После 15-20 минут отдыха, я ее смываю и наношу крем для молодости и упругости кожи тела. Секрет этого обертывания, что оно не только хорошо снимает отеки и расслабляет, но и борется с избыточной водой» - поделилась Астафьева.

«Что это за красотка такая 😍; Здорово выглядите в бумажном цвете; Люблю ❤️; Также нравился ранее этот бренд. Но есть одно НО – они не ушли с российского рынка; Не читаю что под фотографией написано, просто наслаждаюсь красотой😍; Хорошая очень🔥».

При этом всегда не забывает исполнительница о внешнем виде, заботясь о фигуре, занимаясь довольно активно тренировками.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.