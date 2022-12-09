Популярный украинский ведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, который прославился как радиоведущий "Люкс ФМ", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал фото из студии и рассказал о девятой годовщине свой работы на радио.

Как оказалось, Слава начал работать в утреннем шоу "Зарядка" на "Люкс ФМ", когда началась Революция Достоинства в 2013 году. При этом получилось так, что он с вечернего шоу перешел на утреннее и сложно было даже не это, а быть на позитиве во время трагических событий на Майдане. По словам ведущего, сейчас, во время войны тоже не просто работать, однако благодарность слушателей очень вдохновляет.

В подписи к публикации Демин поделился своими эмоциями: "9 лет в утреннем шоу Зарядка на Люкс ФМ! Это произошло в разгар Майдана в декабре 2013 года. Мы с Танюхой пересели из вечернего шоу в утреннее. Труднее всего было дарить позитив во все эти события в центре Киева. Но вдохновляло то, что звонили слушатели и благодарили за хорошее настроение в трудные времена. Утренние подъемы и работа в любом состоянии – это все мелочи по сравнению с тем, когда вы подходите на улице или пишете в комментариях благодарности за ваши улыбки с самого утра. Сейчас тоже сложное время и некоторые могут сказать: "А что это вы смеетесь во время войны?". Каждый сражается на своем фронте! Мы убеждены, что победим только с оптимизмом и с улыбкой! А еще так приятно, когда звонят в эфир ребята из передовой и говорят, что слушают нас и вдохновляются. Это наверняка и есть главная наша цель каждое утро!".

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