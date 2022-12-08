Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Леся решила рассказать, чем занималась ночью, поделившись красноречивым фото в своем блоге.

"До трех ночи пересматривала Ле Маршрутка... Горжусь нашей командой... И нашей работой над этим проектом", - написала Леся в сторис и поделилась фото, где наслаждалась напитком с круассаном.

А на втором сторис Леся рассказала о своем браслете.

"Вы заметили эту бусинку? Платформа United24 запустила коллаборацию и сбор с мировым брендом Pandora в Украине. "Любовь до Украины" - это лимитированное издание и, покупая изделие, каждый человек донатит деньги на помощь нашим медикам", - поделилась Никитюк в своем блоге.

"А так бусинка выглядит с другой стороны. Они есть в наличии в онлайне и офлайне", - рассказала звезда.

Напомним, Никитюк показала, как во время войны работает над новым выпуском "Ле Маршрутки"

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