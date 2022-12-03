Телеведущая Леся Никитюк показала, как проводит время в Монако, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз Никитюк поделилась фото из Монако, где позировала в платье с разрезом от бедра и на каблуках.

"Украинские дизайнеры лучшие, чувствую что сегодня это платье тоже будет участвовать в благотворительном аукционе.

О самом вечере и сумме изъятых средств, которые пойдут на помощь Украине, расскажу позже. Бегу поддержать подругу Элину Свитолину, которая все это организовала", - написала Никитюк.

Оля Цибульская сразу прокомментировала фото: "Огонь".

"Холостяк" Михаил Заливако тоже не смог пройти мимо: "Добрый вечер, где купить такие обои?".

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Вот согласна,что украинские не только дизайнеры лучшие,а девушки.. я здесь где не появлюсь, сразу Украинка, а мне 50 лет", "Dua Lipa со стороны прошлась и даже не сфоткалась. Она еще не знает, что за звезда была".

Напомним, Никитюк решила уехать из Украины, засветившись с легендарной спортсменкой

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