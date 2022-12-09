Печень выступает для человека неким фильтром в организме, каждый день пропуская через себя различные вредные вещества.

Они попадают в наш организм по разным причинам, однако большинство – по нашей необдуманности и желанию попробовать что-то новое. Наиболее агрессивным врагом считаются: алкоголь, химические добавки в продуктах, различные лекарства.

Чтобы печень функционировала лучше и поддерживала здоровье организма, следует заботиться о своем питании. К примеру, есть ряд продуктов, которые позаботятся о работе печени.

Тыква богата на витамин Т, он помогает усваиваться тяжелым белковым продуктам, таким как мясо. Следует приучить себя есть тыкву постоянно, ведь также этот помогает сбросить вес, поэтому особенно следует подготовить список блюд для разнообразия.

Курага подойдет для любителей десертов, ее употребление снижает риск развития рака печени, а фенольные компоненты снижают холестерин, который перегружает печень.

Ламинария или морская капуста – она богата на альгиновую кислоту, который буквально истребляет вредные вещества. Также это поможет выводить соли тяжелых металлов. В морской капусте содержится много йода, который предотвращает заболевания щитовидной железы.

Оливковое масло, оно богато витамином Е, который защищает организм от воздействия свободных радикалов. Они образуются от сигаретного дыма, радиации, грязного воздуха и т.д.

Нежирный кефир, йогурт или ряженка помогают заняться оздоровлением микрофлоры кишечника и способствуют очистке организма от токсинов без лишнего вмешательства.

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