Как известно, сейчас Оля Полякова в Грузии. Украинская певица принимает там участие в шоу «Танцы со звездами», ее партнером является украинский танцор и участник ее шоу-балета Макс Ежов.
Муж Поляковой и ее мама осталась в Украине, а вот детей – старшую Машу и младшую Алису отправили аж в Великобританию.
И именно маленькая Алиса хуже всего переносит эту разлуку. Девочке 11 лет, а она уже сама без родителей живет за границей.
«Для нее вообще это шок – быть без мамы и папы рядом, быть не дома. Она у нас очень домашний ребенок, очень любит свою дачу, котов, собак, коз, кур и прочее хозяйство. Она очень страдает", - рассказала Полякова в интервью ТСН.
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А вот у Маши ситуация совсем другая. Певица говорит, что ее старшая дочь «вырвалась на свободу» и даже забывает звонить. Это дает родителям повод думать, что у нее все хорошо.
Добавим, что Оля Полякова и Маша Ефросинина снялись в новом выпуске «Взрослые девочки». Его, по словам певицы, решили посвятить теме гаданием, приворотам и магии.
Это вызвало в Сети волну обсуждения.
"Наконец этот вопрос поднял кто-то из известных, потому что меня все это время воротит. В тик ток вообще отдельное магическое мракобесие. Еще и секты проснулись, видела ролики где девушка с полоумной улыбкой говорит "грядет конец света", «какие вы клевые и родные», «наконец на это обратили внимание! Мракобесие в инсте».
Также Politeka.net писала, что Оля Полякова рассказала, как на самом деле стала участницей грузинского шоу.
Также сообщалось, что Оля Полякова решила отреагировать на очередную претензию в свой адрес.