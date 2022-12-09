Известная певица, популярная украинская исполнительница Тина Кароль показывает в сети уже не только глянцевые фото и хвастается роскошными нарядами для концертов. Теперь Тина впечатляет и более личными снимками, говорит о личном.

С недавних пор Тина делится фото, на которых показывает часть своих занятий в личном спортзале. Много лет артистка увлечена спортом, йогой и различными практиками. Если же ранее она оставляла все при себе, то теперь изредка показывает – она тоже не забывает о занятиях.

В этот раз Кароль появилась перед зеркалом в зале в простом, но удобном костюме для упражнений – открытом черном топе с декольте и таких же черных лосинах.

«Красуня наша ❤; А где найти такой костюм?; Ага, принцесса!; она каждый раз удивляет меня; да, в наше время даже просто потренироваться – уже большая удача!; маленькая волшебная принцесса; хочу такие формы» - писали под разными постами артистке, в том числе и в Телеграм.

Ранее в черном костюме и светлой обуви Тина покрутилась перед камерой и продемонстрировала, ради чего все время тренировалась. Известно, что артистка довольно часто сидит на диете и занимается в личном зале.

Напомним, Тина Кароль в этом году не попала в жюри Нацотбора Евровидения-2023.

Также сообщалось, что разразился первый скандал на Нацотборе - досталось Джамале и Тине Кароль.