Даша Астафьева долгие годы исполняла на сцене любимые композиции и впечатляла образами роковой брюнетки. При этом старалась она делать акцент на фигуре и вызывающих композициях. Сейчас же звезда увлечена новым проектом, стала лицом косметического бренда и даже сменила стиль.

В Инстаграм Даши часто можно увидеть живые и настоящие фото, которые впечатляют фанатов, ведь певица не старается притворяться или выглядеть лучше обычного. Тем не менее, даже на домашних снимках выглядит Астафьева превосходно.

В черном домашнем костюме с короткими шортами Даше удалось привлечь внимание – ни ее фигуре, ни лицу фотошоп не требуется, чтобы получить комплименты.

Стоит отметить, что Даша также увлечена правильным уходом за собой и даже является лицом популярного косметического бренда.

«Пора знакомить вас, дорогие, с моим новым ритуалом по уходу за телом! Делюсь своими секретаршами» - пишет Астафьева.

По ее словам, уход за кожей мой начинается с пилинг-скраба, который может наноситься даже на сухую кожу, что очень актуально в современных условиях.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.