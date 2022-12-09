Даша Астафьева долгие годы исполняла на сцене любимые композиции и впечатляла образами роковой брюнетки. При этом старалась она делать акцент на фигуре и вызывающих композициях. Сейчас же звезда увлечена новым проектом, стала лицом косметического бренда и даже сменила стиль.
В Инстаграм Даши часто можно увидеть живые и настоящие фото, которые впечатляют фанатов, ведь певица не старается притворяться или выглядеть лучше обычного. Тем не менее, даже на домашних снимках выглядит Астафьева превосходно.
В черном домашнем костюме с короткими шортами Даше удалось привлечь внимание – ни ее фигуре, ни лицу фотошоп не требуется, чтобы получить комплименты.
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Стоит отметить, что Даша также увлечена правильным уходом за собой и даже является лицом популярного косметического бренда.
«Пора знакомить вас, дорогие, с моим новым ритуалом по уходу за телом! Делюсь своими секретаршами» - пишет Астафьева.
По ее словам, уход за кожей мой начинается с пилинг-скраба, который может наноситься даже на сухую кожу, что очень актуально в современных условиях.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.