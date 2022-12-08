Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но регулярно приезжает в Украину.
Недавно певица ездила в Пакистан, где дала серию концертов, чтобы помочь собрать средства для пострадавших от ужасного наводнения на родине своего мужа, а теперь наконец-то воссоединилась со своими дочерьми.
В этот раз на своей странице в Instagram Камалия анонсировала свое возвращение в Украину и показала фото с украинскими защитниками.
"Уже завтра возвращаюсь в родную Украину! Как же я соскучилась по таким важным концертам для наших героев💛💙", — подчеркнула артистка.
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Накануне, ко Дню ВСУ, Камалия выпустила видеоклип на песню "Кордони", которая стала четвертой (незапланированной) музыкальной работой из альбома "Сильная, как никогда".
"Кордони - трек, который вдохновляет наших воинов гнать "@рков" с украинской земли. Кордони - песня-месседж для "чм@биков". Мы боремся за нашу землю, за наш язык, наши города и села, за будущее наших детей! Мы защищаем свое и мы непобедимы!", - добавила певица.
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