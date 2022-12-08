Артист уже четыре года вынужден оправдываться за то, что развлекал россиян во время войны. В этом году Владимир Зеленский наградил Виталия Козловского орденом "За заслуги" ІІІ степени. Но многие украинцы такое решение осудили и напомнили, что Козловский в 2018 году, когда Украина уже четыре года боролась против российских захватчиков, выступал на российском Дне победы в Москве.

В этот раз на своей странице в Instagram Виталий Козловский показал фото, на которых позирует на фоне Львовского оперного театра, и поделился признанием.

"Впервые в этом году я приезжал в родной Львов. Город буквально пропитан приятными воспоминаниями… Родные люди. И это тепло как никогда чувствуется, когда идет война и всех разбросало по мирам. Думаю, что где бы ты ни был, связь с тем местом, где ты родился, никогда не разорвется. Сколько бы лет я не жил в столице, приезжая сюда, понимаю, что душой я львовянин", - написал певец.

На публикацию сразу же отреагировала другая уроженка Львова актриса Ольга Сумская, написав в комментариях: "Наша с тобой Родина, Витасик!❤️". Поклонники артиста под постом рассказывают, из каких городов они родом и где живут сейчас.

Напомним, Кондратюк резко заговорил о скандале с Козловским и его ордене от президента.

Как сообщала Politeka, Виталий Козловский в дорогом костюме на фоне ВСУ нарвался на жесткую критику.

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