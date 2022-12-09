Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского певца Виктора Павлика – Екатерина Репьяхова – честно поделилась, что они наконец-то решили вопрос касательно квартиры бывшей жены артиста Лоры Созаевой. Об этом Катерина рассказала на своей странице в Инстаграм-Сториз.

Екатерина Репьяхова призналась поклонникам, что им удалось поделить квартиру. Часть дома переписана на Ларису Созаеву, а другую часть Виктор Павлик продал.

"Целью никогда не было выгонять бывшую жену на улицу, и сегодня эта квартира поделена, кредит закрыт. У меня есть документы, где указано, что у бывшей жены нет претензий к бывшему мужу. Риелтор сделал что-то нереальное, он продал часть квартиры во время войны", — рассказала блогерша.

Екатерина Репьяхова добавила, что муж ежемесячно выплачивал кредит за квартиру. Екатерина не могла смотреть, как Виктор Павлик относит в банк столь большие суммы средств. Виктор Павлик относил в банк от 30 до 50 тысяч гривен. В общем, за квартиру певец заплатил 500 тысяч долларов. Хотя ее рыночная цена составляет 120 тысяч долларов.

"Там две квартиры, сделанные под одну. То есть это большая достаточно квартира. Этот кредит был очень сильно бессмыслен. Все это закончилось, я была инициатором. Мне кажется, что все это хорошо закончилось. Никто не проиграл, все только выиграли", — подытожила Екатерина Репяхова.

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