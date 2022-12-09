Популярная украинская певица Татьяна Решетняк, более известная под творческим псевдонимом TAYANNA, которая недавно презентовала чувственный дуэт "Вышиванка" с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила очаровательные кадры из новой фотосессии в необычном образе.

Как видно, на снимках TAYANNA появилась в необычной локации – это небольшая комната с легким беспорядком и наряженной новогодней елкой. Перед камерой артистка пояивлась в уютном зимнем образе – на ней объемный бежевый свитер, теплый шарф и зеленая шапка. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Татьяна рассказала о близком человеке, который всегда ее поддерживал, а теперь еще и сфотографировал: "Есть люди, которых ты знаешь уже много лет, и они как ангелы на твоем пути. В какой-то из очень важных периодов моей жизни. @juliabeloshytskaya была ангелом, который верил в меня и в мой талант, поддерживала меня и всегда была рядом. С течением времени все меняется, но уважение и любовь к людям остается неизменными. Глазами Юли".

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